Журналист ESPN Тейс Звагерман выразил мнение, что украинский защитник Александр Зинченко вряд ли задержится надолго в амстердамском Аяксе. По его словам, ключевым фактором может стать слишком высокая зарплата футболиста, которая усложняет перспективы его долгосрочного пребывания в нидерландском клубе.

«Это также связано с тем, что он на самом деле зарабатывал несколько миллионов в Арсенале. Это сумма, которая скорее ближе к десяти миллионам, чем к двум. Конечно, говорят, что по обоюдному согласию всех сторон продление контракта возможно. Но, реалистично говоря, это будет сложно.

Если он приблизится к своему предыдущему уровню, то к игроку с четырьмя чемпионскими титулами АПЛ и опытом игры в Арсенале и Манчестер Сити снова возникнет интерес со стороны других клубов», - сказал Звагерман в интервью Voetbalpraat.