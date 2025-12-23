Форвард Замбии мог сломать шею во время празднования гола на Кубке Африки
Патсон Дака выполнил неудачное сальто
около 2 часов назад
Патсон Дака/фото: Getty Images
Форвард сборной Замбии Патсон Дака оказался в опасной ситуации во время первого матча группового этапа Кубка африканских наций против Мали.
На второй компенсированной минуте второго тайма Дака забил гол, сравняв счет в поединке. Во время празднования он выполнил акробатический трюк и неудачно приземлился, ударившись головой о газон.
К счастью, серьезных травм удалось избежать, и медицинская помощь игроку не понадобилась. Матч завершился вничью 1:1.