Форвард сборной Замбии Патсон Дака оказался в опасной ситуации во время первого матча группового этапа Кубка африканских наций против Мали.

На второй компенсированной минуте второго тайма Дака забил гол, сравняв счет в поединке. Во время празднования он выполнил акробатический трюк и неудачно приземлился, ударившись головой о газон.

К счастью, серьезных травм удалось избежать, и медицинская помощь игроку не понадобилась. Матч завершился вничью 1:1.