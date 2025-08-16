Павел Василенко

Ливерпуль победил Борнмут со счетом 4:2 в первом туре Английской Премьер-лиги.

В пятницу вечером «вишни» боролись с чемпионом Англии. Дубль Антуана Семеньо сохранил счет 2:2. На 88-й минуте Федерико Кьеза забил решающий гол в дополнительное время, и Салах закрепил победу.

Египтянин является специалистом по забиванию голов в первых турах АПЛ, имея на своем счету уже десять голов, что является самым высоким показателем в истории английской высшей лиги.

Алан Ширер, Джейми Варди, Вейн Руни и Фрэнк Лэмпард делят второе место, каждый забив по восемь голов в своих первых матчах лиги. Салах забил всего 15 голов, что является рекордом.

Салах провел 403 матча за Ливерпуль, забил 246 голов и отдал 113 результативных передач. Его контракт действует до 2027 года.

Следующий матч красные сыграют 25 августа. Во втором туре Премьер-лиги они сыграют на выезде с Ньюкаслом.