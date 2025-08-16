Салах заплакал. Трогательный момент на «Энфилде»
Стартовал сезон в АПЛ
около 2 часов назад
Египетский футболист Мохамед Салах не смог скрыть эмоции после победы своей команды Ливерпуль над Борнмутом со счётом 4:2 в первом раунде нового сезона Английской Премьер-лиги.
Матч был, с точки зрения самой игры, настоящим удовольствием. Однако он был наполнен эмоциями от первой до последней минуты и был посвящён Диогу Жоте, который погиб в автомобильной аварии в прошлом месяце.
Его большой друг и давний партнёр по атаке в Ливерпуле Мохамед Салах нелегко справлялся с этими эмоциями.
После финального свистка болельщики на Копе начали скандировать в честь Жоты. Растроганный Салах покинул поле в слезах.
Жота навсегда останется частью истории Ливерпуля. Футболка с номером 20, которую он носил, была выведена из обращения клубом. Символично, что в прошлом сезоне он помог клубу выиграть свой 20-й чемпионский титул.