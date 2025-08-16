Павел Василенко

Египетский футболист Мохамед Салах не смог скрыть эмоции после победы своей команды Ливерпуль над Борнмутом со счётом 4:2 в первом раунде нового сезона Английской Премьер-лиги.

Матч был, с точки зрения самой игры, настоящим удовольствием. Однако он был наполнен эмоциями от первой до последней минуты и был посвящён Диогу Жоте, который погиб в автомобильной аварии в прошлом месяце.

Его большой друг и давний партнёр по атаке в Ливерпуле Мохамед Салах нелегко справлялся с этими эмоциями.

После финального свистка болельщики на Копе начали скандировать в честь Жоты. Растроганный Салах покинул поле в слезах.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ❤️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Жота навсегда останется частью истории Ливерпуля. Футболка с номером 20, которую он носил, была выведена из обращения клубом. Символично, что в прошлом сезоне он помог клубу выиграть свой 20-й чемпионский титул.