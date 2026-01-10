Павел Василенко

Звездный нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе присоединился к команде в Саудовской Аравии накануне принципиального финала Суперкубка Испании против Барселоны. Его появление в расположении клуба стало важной новостью для болельщиков, ведь еще недавно участие француза в матче было под большим вопросом.

Мбаппе пропустил полуфинальную встречу с мадридским Атлетико из-за проблем с коленом. Однако за последние дни состояние футболиста значительно улучшилось, и главный тренер Реала Хаби Алонсо принял решение пригласить его в Саудовскую Аравию, чтобы он находился рядом с командой перед решающим поединком.

Это открывает возможность для участия Мбаппе в финальном Эль-Классико, хотя окончательное решение о его выходе на поле будет приниматься непосредственно перед матчем.

Форвард прибыл в Джидду поздно ночью и сразу дал о себе знать в социальных сетях. Короткое, но символичное сообщение француз адресовал местным болельщикам: «Салам алейкум, Саудовская Аравия». Эти слова мгновенно разлетелись по сети, подогревая интерес к предстоящему финалу.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании между Реалом и Барселоной состоится в воскресенье в Джидде. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.