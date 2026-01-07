Руководство мадридского Реала продолжает рассматривать возможность участия Килиана Мбаппе в Суперкубке Испании в случае выхода команды в финал турнира.

Французский нападающий не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию после того, как в конце декабря у него было диагностировано растяжение связок колена. В то же время в клубе не считают ситуацию безнадежной и допускают возвращение футболиста в ближайшее время.

По информации The Athletic, в Мадриде с Мбаппе остались работать два клубных физиотерапевта — Себастьян Девильяс и Гильермо Сурдо. Их задача состоит в том, чтобы максимально повысить шансы форварда на быстрое восстановление и возможное участие в решающем матче турнира.

В полуфинале Суперкубка Испании Реал сыграет с Атлетико в четверг. Финальный матч соревнования запланирован на 11 января.