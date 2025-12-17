Саленко: «При Шовковском покупали игроков, которые непонятно зачем нужны»
1 день назад
Бывший нападающий Динамо Олег Саленко в интервью сайту «Украинский футбол» оценил трансферную политику киевского клуба.
«При Шовковском покупали игроков, которые непонятно зачем нужны команде. Вон румына [Владислава Бланутце] уже хотят отдать, он вообще не заиграл нападающим. Костюк должен сам определить круг футболистов и выполнять с ними поставленные задачи».
Динамо сейчас занимает четвертое место в чемпионате с 26 очками в 16 матчах.
18 декабря в 22:00 по киевскому времени столичный клуб сыграет с армянским коллективом Ноа в заключительном туре основного этапа Лиги конференций.
В чемпионате Украины динамовцы возобновят участие 21 февраля (базовая дата) поединком с львовским Рухом.
