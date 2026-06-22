Известный тренер призвал Усика провести бой с Кабайелем
Реванш с Верховеном его не интересует
42 минуты назадПодписаться в
Тренер и боксерский эксперт Гэри Логан для Sky Sports поделился мыслями о возможном реванше между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО в боксе).
«Если у них будет реванш, вся информация уже загружена (Усиком – прим.).
Если ты (имеется в виду Верхувен – прим.) действительно хочешь легитимизировать себя как супертяжеловес, проведи бой с кем-то из других ведущих бойцов дивизиона, а Усику, если он собирается продолжать, дай возможность дать шанс очень и очень терпеливому Кабайелу.
Ему (Усику – прим.) больше нечего доказывать. Он достиг всего. Его наследие не было запятнано [выступлением против Верхувена]. Это не нанесло никакого ущерба его наследию.
Ничего уже не вернуть. Ноги Рико подкосились. Еще один удар – и он бы заснул».
Напомним, на шоу в Гизе Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.
Ранее Рой Джонс ответил, теряет ли Усик позиции в мировом боксе.