Тренер и боксерский эксперт Гэри Логан для Sky Sports поделился мыслями о возможном реванше между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО в боксе).

«Если у них будет реванш, вся информация уже загружена (Усиком – прим.).

Если ты (имеется в виду Верхувен – прим.) действительно хочешь легитимизировать себя как супертяжеловес, проведи бой с кем-то из других ведущих бойцов дивизиона, а Усику, если он собирается продолжать, дай возможность дать шанс очень и очень терпеливому Кабайелу.

Ему (Усику – прим.) больше нечего доказывать. Он достиг всего. Его наследие не было запятнано [выступлением против Верхувена]. Это не нанесло никакого ущерба его наследию.

Ничего уже не вернуть. Ноги Рико подкосились. Еще один удар – и он бы заснул».