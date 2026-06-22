Сергей Разумовский

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Нападающий сборной Аргентины отметился голом в матче ЧМ-2026 против Австрии, открыв счет на 38-й минуте. Ранее он не реализовал пенальти.

Теперь на счету Месси 17 голов на мировых первенствах. Он единолично возглавил исторический список бомбардиров, обогнав немца Мирослава Клозе, завершившего карьеру с 16 мячами.

Далее в рейтинге идут Роналдо Назарио с 15 голами, а также Герд Мюллер и Килиан Мбаппе, который ещё имеет шанс улучшить свой результат.

На ЧМ-2026 38-летний Месси уже забил четыре мяча. Ранее он оформил хет-трик в матче против Алжира, который завершился победой Аргентины со счетом 3:0.