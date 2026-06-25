Неймар: «Мы много разговариваем с Месси, и он знает, что я очень его люблю»
Бразилец высказался о дружбе с капитаном сборной Аргентины
около 1 часа назадПодписаться в
Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мыслями о своих отношениях с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
Бразильский форвард отметил не только профессиональные, но и личные качества своего бывшего партнера по Барселоне и ПСЖ, подчеркнув крепкую дружбу между ними. Приводит слова Неймара аккаунт Abokr Omar в социальной сети X.
Он великолепен на поле, а представьте себе, какой он вне поля! Как человек он гораздо лучше, и я очень счастлив – потому что я знаком с ним, потому что играл с ним. Он отличный друг. Мы много разговариваем, и в эти дни мы тоже общались. И он знает, что я его очень люблю.
Месси стал абсолютной легендой ЧМ, установив четыре рекорда после матча с Австрией.
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