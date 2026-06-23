Сергей Разумовский

Лионель Месси продолжает феерический старт на чемпионате мира. Сборная Аргентины победила Австрию в матче второго тура группового этапа со счётом 2:0, а оба гола в составе действующих чемпионов мира забил именно 38-летний капитан команды.

Для Месси это уже пятый гол на турнире. В первом туре он оформил хет-трик в поединке против Алжира, который Аргентина выиграла со счётом 3:0. Таким образом, все пять голов аргентинцев на старте чемпионата мира забил один футболист — Лионель Месси.

Благодаря этому достижению Месси стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось забить первые пять мячей своей команды на одном турнире.

Первым таким футболистом был Олег Саленко в 1994 году. Тогда он отличился в матчах против Швеции и Камеруна: забил один гол шведам и ещё шесть — камерунцам за сборную, которую сейчас не хочется вспоминать.

После двух туров Аргентина имеет две победы, не пропустила ни одного мяча и гарантировала себе выход в плей-офф. А Месси уже на старте турнира стал одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

Напомним, Месси — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира.