Павел Василенко

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник останется в больнице еще несколько дней из-за проблем с голеностопным суставом, сообщил во вторник информационное агентство APA со ссылкой на Австрийскую федерацию футбола.

Рангник не сможет лично объявить состав команды на предстоящие квалификационные матчи чемпионата мира. Его место займет его ассистент Ларс Корнетка. Однако ожидается, что он вернется к тренировочному сбору, который начнется 6 октября.

67-летний тренер перенес несколько операций на голеностопном суставе в последние месяцы. После первой успешной процедуры у него развилась инфекция, которая потребовала повторной госпитализации.

Следующий квалификационный матч австрийская команда сыграет против Сан-Марино 9 октября, а через три дня – в Румынии.

Австрийцы выиграли все четыре матча и занимают второе место в группе H с 12 очками, уступая на одно очко Боснии и Герцеговине. Только победитель группы получит прямую путевку на турнир 2026 года в США, Мексике и Канаде.