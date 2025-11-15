Квалификация ЧМ-2026. Мальта отцепила Финляндию от Польши и Нидерландов
Результаты 5 тура
около 16 часов назад
Фото - ФИФА
Накануне завершились поединки 5 тура квалификации ЧМ-2026 в группе G.
Финляндии крайне необходимо было обыгрывать Мальту, чтобы до последнего тура оставаться в борьбе за выход на Мундиаль, однако единственного гола островитян оказалось достаточно, чтобы окно возможностей перед Суоми стало закрытым.
Зная результат поединка в Хельсинки, встреча между Польшей и Нидерландами превратилась в формальность.
Квалификация ЧМ-2026. 6 тур. Группа G
Финляндия - Мальта 0:1
Гол: Грек 81
Польша - Нидерланды 1:1
Голы: Каминьский, 43 - Депай, 47
