Отчаянная сборная Грузии стремится спасти свою отборочную кампанию на ЧМ-2026 по футболу матчем против Испании, стоящей на пороге истории.

Новости матча и текущая форма команд

Попытки Грузии пробиться на чемпионат мира получили серьёзный удар после двух подряд поражений, включая болезненное 1:4 от Турции в предыдущем туре. Это поражение фактически похоронило шансы на второе место, которое занимают турки, которые в следующий раз будут играть с Болгарией, не набравшей ни одного очка в этой квалификации.

Грузия, конечно, ещё математически может претендовать на плей-офф, но для этого нужно победить Испанию, а учитывая победу в последнем домашнем матче 3:0 над Болгарией и 13 побед в 21 игре на своём поле (5 ничьих, 3 поражения), фанаты всё ещё могут мечтать о чуде. Нечасто любой испанской команде выпадает шанс превзойти рекорд славной золотой эры. Но, сравнявшись с самой длительной серией без поражений в основное время в 29 матчах (текущий результат: 24 победы, 5 ничьих) после разгрома Болгарии 4:0 в прошлый раз, они теперь могут войти в историю, если избегут поражения сегодня. Не стоит ставить против этого, ведь Ла Роха имеет идеальный рекорд (4 победы) в этой квалификации, забив 15 голов и не пропустив ни одного, и может гарантировать выход на 13-й подряд чемпионат мира победой в Тбилиси.

История противостояний

Команды встречались девять раз, Грузия проиграла восемь матчей (1 победа), пропустив 20 голов в последних пяти очных матчах.

Горячая статистика и серии

Грузия пропускала первой до 25-й минуты в трёх из четырёх матчей квалификации этого цикла. Грузия пропускала первой в последних пяти домашних поражениях после проигрыша Испании 1:2 в марте 2021 года. Испания забивала 2+ гола в последних пяти выездных матчах. Ла Роха выиграла последние восемь матчей квалификации без пропущенных голов – лучшая серия в истории.

Ключевые игроки и отсутствующие

Талисман Грузии Хвича Кварацхелия в хорошей форме, забив на выходных за Пари Сен-Жермен, а также в каждом из последних трёх домашних матчей за сборную.

Микель Мерино из Испании в огне в квалификации, забив шесть раз в четырёх матчах – ни один европейский полузащитник не имеет больше голов в сезоне. Отар Какуабадзе и звёздный форвард Жорж Микаутадзе пропускают игру за Грузию из-за травм, а Гиорги Кочорашвили дисквалифицирован, тогда как в Испании много внимания перед матчем приковано к 18-летнему Ламине Ямалю, который присоединился к Педри и Родри среди отсутствующих.

