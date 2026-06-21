Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Бельгии потеряла очки в матче против Ирана. Европейская команда считалась фаворитом встречи и имела значительное игровое преимущество, однако реализовать его в победный результат не смогла.

Бельгийцы много контролировали мяч и большую часть поединка проводили на половине поля соперника. По статистике, команда владела мячом около 70% и нанесла более 20 ударов по воротам Ирана. Показатель ожидаемых голов у Бельгии достиг 1,8 по модели xG, что также подчеркивает преимущество европейцев в создании моментов.

Несмотря на это, Иран сумел выдержать давление фаворита. Азиатская сборная действовала дисциплинированно в обороне, перекрывала зоны возле своей штрафной площади и не позволяла сопернику регулярно доводить атаки до качественного завершения. Опыт и организация игры помогли Ирану сдержать номинально сильнейшую команду группы.

Ситуация для Бельгии осложнилась после удаления Нгоя. Оставшись в меньшинстве, европейская команда потеряла часть атакующего темпа, а ее попытки додавить соперника стали менее эффективными. В итоге бельгийцы так и не смогли одержать победу.

После этого результата в группе G сохраняется равновесие. В настоящее время все матчи квартета завершаются вничью. Иран и Бельгия имеют по два очка, однако азиатская команда находится выше благодаря большему количеству забитых мячей.

Новая Зеландия и Египет, которые имеют по одному очку, еще проведут свой матч между собой. Именно эта встреча может изменить ситуацию в турнирной таблице и определить нового лидера группы.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур

Бельгия – Иран 0:0

Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Менье (Кастань 58), Мехеле, Нгоя, Тилеманс, Раскен (Ванакен 58), де Брюйне (Фернандес-Пардо 87), Троссард, Салемакерс (Лукебакио 58), Лукаку (Теат 73)

Иран: Бейранванд, Хаджсафи (Мохаммади 66), Хардани (Джаганбахш 46), Нематти, Халилзадех, Канаанизадеган, Резаян, Мохеби (Тораби 66), Эззатолахи (Хоссейнзаде 85), Годдос (Моганлу 79), Тареми

Предупреждения: Лукаку – Эззатолахи

Удаление: Нгой, 66