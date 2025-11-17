Сборная Нидерландов разгромила Литву и вышла на ЧМ-2026, Польша отправилась в плей-офф отбора
Определился еще один участник Мундиаля
Нидерланды в последнем туре отбора на чемпионат мира-2026 победили Литву со счетом 4:0.
Нидерландцы финишировали на первом месте в группе G с 20 очками и получили прямую путевку на Мундиаль.
В другом матче группы сборная Польши на выезде победила Мальту – 3:2. Поляки заняли второе место (17 очков) и пробились в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Отбор на ЧМ-2026
Группа G
Нидерланды – Литва – 4:0
Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пенальти), Симонс, 60, Малён, 62.
Мальта – Польша – 2:3
Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пенальти) – Левандовский, 32, Вшолек, 59, Зелинский, 85.
