Дубль Мбаппе с пенальти обеспечил Реалу победный старт в Лиге чемпионов
Марсель уступил в Мадриде
около 1 часа назад
Реал в 1 туре Лиги чемпионов встречался с Марселем. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.
Счет был открыт в середине первого тайма, когда потеря Реала в центре поля привела к голу Веа. Сын культового либерийского форварда Джорджа Веа открыл счет забитым голам в составе Олимпика.
Реалу понадобилось 6 минут, чтобы восстановить паритет на табло. Команда Хаби Алонсо на 26-й минуте получила право на пенальти, который реализовал Мбаппе.
Хозяева в течение матча могли рассчитывать на разгром Марселя, если бы на последнем рубеже Руэлья не выручил своих партнеров.
На 72-й минуте Марсель получил численное преимущество после того, как был удален Карвахаль. Ветеран Реала начинал игру запасным, однако травма Александера-Арнольда внесла коррективы в планы Мадрида.
Играя в меньшинстве, Реал получил право на второй пенальти, который успешно реализовал Мбаппе. Дубль Килиана принес первую победу «бланкос» на старте ЛЧ.
Лига чемпионов. 1 тур
Реал - Марсель 2:1
Голы: Мбаппе, 29 (с пенальти), 81 (с пенальти) - Веа, 22