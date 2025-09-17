Реал в 1 туре Лиги чемпионов встречался с Марселем. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт в середине первого тайма, когда потеря Реала в центре поля привела к голу Веа. Сын культового либерийского форварда Джорджа Веа открыл счет забитым голам в составе Олимпика.

Реалу понадобилось 6 минут, чтобы восстановить паритет на табло. Команда Хаби Алонсо на 26-й минуте получила право на пенальти, который реализовал Мбаппе.

Хозяева в течение матча могли рассчитывать на разгром Марселя, если бы на последнем рубеже Руэлья не выручил своих партнеров.

На 72-й минуте Марсель получил численное преимущество после того, как был удален Карвахаль. Ветеран Реала начинал игру запасным, однако травма Александера-Арнольда внесла коррективы в планы Мадрида.

Играя в меньшинстве, Реал получил право на второй пенальти, который успешно реализовал Мбаппе. Дубль Килиана принес первую победу «бланкос» на старте ЛЧ.

Лига чемпионов. 1 тур

Реал - Марсель 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (с пенальти), 81 (с пенальти) - Веа, 22

Старт Лиги чемпионов. Арсенал и Юнион взяли первые очки.