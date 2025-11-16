Сборная Португалии разгромила Армению в матче с 10 голами и вышла на ЧМ-2026.
Португальцы получили путёвку на Мундиаль
около 4 часов назад
Сборная Португалии, которую считали фаворитами, сыграла свой лучший матч квалификации чемпионата мира-2026, разгромив Армению с счетом 9:1. Команда Роберто Мартинеса обеспечила себе место на Мундиале.
Португальцы стали четвертой европейской сборной, которая пробилась на мундиаль: своё место уже заняли Хорватия, Англия и Франция.
В другом матче группы сборная Ирландии на выезде победила Венгрию (3:2) и прошла в плей-офф отбора ЧМ-2026.
Отбор ЧМ-2026
Группа F
Португалия – Армения – 9:1
Голы: Вейга, 7, Рамос, 28, Невеш, 30, 41, 81, Фернандеш, 45+3 (пенальти), 52, 72 (пенальти), Консейсау, 90+2 – Сперцян, 18.
Венгрия – Ирландия – 2:3
Голы: Лукач, 3, Варга, 37 – Перротт, 15 (пенальти), 80, 90+6.
