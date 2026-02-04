Павел Василенко

В Федерации футбола Румынии не намерены медлить с решениями на фоне проблем со здоровьем Мирчи Луческу. Как сообщает gsp.ro, функционеры уже определили главного фаворита на случай вынужденной замены опытного наставника – им является легенда румынского футбола Георге Хаджи.

Напомним, Луческу был срочно госпитализирован в начале недели после резкого ухудшения состояния здоровья и остается под постоянным наблюдением врачей. Ситуация вызывает все больше сомнений относительно того, сможет ли 80-летний специалист возглавить сборную в решающих матчах плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, которые запланированы на март и пройдут в США, Мексике и Канаде.

Даже в случае полного выздоровления у федерации есть вопросы: хватит ли Луческу физических и ментальных ресурсов, чтобы выдержать колоссальное давление и ответственность в такой критический момент. Именно поэтому ФФР параллельно прорабатывает альтернативные сценарии.

Главным из них является приглашение Хаджи. По информации источника, федерация уже ведет с ним активные переговоры и хочет, чтобы он был готов вывести команду на первый матч плей-офф против Турции 26 марта. Окончательной договоренности пока нет, однако Хаджи принципиально не отклонил предложение.

Более того, ФФР предложила ему долгосрочный проект, который не будет зависеть от результата мартовских матчей. Идея заключается в том, чтобы построить новый цикл вокруг легенды румынского футбола – даже если плей-офф завершится неудачей.