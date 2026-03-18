Александр Сукманский

Сборная Швеции по футболу объявила заявку из 26 игроков на полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года против Украины.

Среди отсутствующих – травмированные нападающий Александр Исаак и вингер Деян Кулушевски. Главный тренер Грэм Поттер отметил, что еще не определился с основным вратарем на игру.

В то же время в списке присутствуют другие ключевые игроки команды, в частности форвард Виктор Дёкёреш и защитник Виктор Линделёф.

Матч Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени.