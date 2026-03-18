Сборная Швеции объявила заявку на матч против Украины в плей-офф ЧМ-2026. Отсутствуют Исак и Кулушевски
В списке 26 игроков – лидеры Дьокереш и Линдельоф присутствуют
Сборная Швеции по футболу объявила заявку из 26 игроков на полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года против Украины.
Среди отсутствующих – травмированные нападающий Александр Исаак и вингер Деян Кулушевски. Главный тренер Грэм Поттер отметил, что еще не определился с основным вратарем на игру.
В то же время в списке присутствуют другие ключевые игроки команды, в частности форвард Виктор Дёкёреш и защитник Виктор Линделёф.
Матч Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени.