Сборная Украины назвала состав на решающие матчи отбора ЧМ-2026
В основной список вошли 26 футболистов
около 3 часов назад
Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на решающие матчи квалификации к чемпионату мира. Сообщает УАФ.
В список вошли 26 игроков, среди которых трое дебютантов — Руслан Нещерет, Борис Крушинский и Матвей Пономаренко. Еще девять футболистов находятся в резервном списке.
Состав сборной Украины
Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Резник (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо).
Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Максим Таловеров (Сток Сити), Виталий Миколенко (Эвертон), Александр Тимчик (Динамо), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба — Полесье).
Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Олег Очеретько (Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Руслан Малиновский (Дженоа), Николай Шапаренко, Александр Пихальонок, Назар Волошин (все — Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).
Нападающие: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Лион), Матвей Пономаренко (Динамо).
Резервный список
Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все — Полесье), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо Киев), Егор Назарина (Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов).
Матч против Швеции состоится 26 марта. В случае победы Украина сыграет в финале плей-офф против победителя пары Польша — Албания.
