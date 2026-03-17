Александр Сукманский

Сборная Украины понесла очередную потерю в обороне накануне плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года.

По информации «ТаТоТаке», Максим Таловеров не сможет помочь команде на тренировочном сборе и в стыковом матче против Швеции (26 марта).

В последнем туре Чемпионшипа против Уотфорда украинский легионер Сток Сити доигрывал матч с травмой. Сегодня утром игроку сделали МРТ голеностопа – результаты оказались неутешительными. По предварительным прогнозам медиков, 25-летний защитник пропустит остаток сезона.

Таким образом, Сергей Ребров потерял еще одного центрбека после предыдущих проблем с Николой Матвиенко и Тарасом Михавком.

В резервном списке главного тренера остаются два центральных защитника – Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко (оба из Полесья Житомир).