Сборная Украины потеряла еще одного центрального защитника перед плей-офф ЧМ-2026 – Максим Таловеров выбыл из-за травмы
25-летний защитник Сток Сити доигрывал матч против «Уотфорда» с повреждением голеностопного сустава
около 2 часов назад
Сборная Украины понесла очередную потерю в обороне накануне плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года.
По информации «ТаТоТаке», Максим Таловеров не сможет помочь команде на тренировочном сборе и в стыковом матче против Швеции (26 марта).
В последнем туре Чемпионшипа против Уотфорда украинский легионер Сток Сити доигрывал матч с травмой. Сегодня утром игроку сделали МРТ голеностопа – результаты оказались неутешительными. По предварительным прогнозам медиков, 25-летний защитник пропустит остаток сезона.
Таким образом, Сергей Ребров потерял еще одного центрбека после предыдущих проблем с Николой Матвиенко и Тарасом Михавком.
В резервном списке главного тренера остаются два центральных защитника – Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко (оба из Полесья Житомир).
Поделиться