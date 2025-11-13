Павел Василенко

Полузащитник Ювентуса Хефрен Тюрам вызван в состав сборной Франции на отборочные матчи чемпионата мира против Украины и Азербайджана.

Изначально Тюрам не был включен в состав на два ключевых матча на пути к квалификации на чемпионат мира 2026 года. Тренер французов Дидье Дешам обратился к нему после того, как Эдуардо Камавинга получил травму, у которого проблемы с подколенным сухожилием.

Тюрам уже присоединился к тренировочному лагерю французской команды возле Парижа.

Сын Лилиана Тюрама и брат нападающего Интера Маркуса Тюрама, дебютировал за сборную Франции в победном матче против Нидерландов со счетом 4:0 в марте 2023 года. На сегодняшний день он сыграл только три матча за свою страну.

24-летний игрок провел 13 матчей за Ювентус в этом сезоне, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция — первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую — Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе на ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Матч Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.