Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризник поделился ожиданиями от поединка 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции. Его слова приводит

Франция - это мировой гранд футбола, можно сказать, поэтому там очень много топовых игроков, которые играют в топовых клубах, там никого представлять не надо. Не надо там бояться кого-то. Да, должно быть уважение, но у нас тоже есть свои планы, своя цель, к которой нам нужно идти.

Если все будет хорошо с французами, то психологически будет немного спокойнее с исландцами. А если, не дай Бог... Это все от психологии зависит, - рассказал Резник.