Вратарь Шахтера позитивно настроен на результат матча Франция - Украина
Сине-желтые приехали в Париж
около 13 часов назад
Голкипер Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризник поделился ожиданиями от поединка 5 тура квалификации ЧМ-2026 против Франции. Его слова приводит
Франция - это мировой гранд футбола, можно сказать, поэтому там очень много топовых игроков, которые играют в топовых клубах, там никого представлять не надо. Не надо там бояться кого-то. Да, должно быть уважение, но у нас тоже есть свои планы, своя цель, к которой нам нужно идти.
Если все будет хорошо с французами, то психологически будет немного спокойнее с исландцами. А если, не дай Бог... Это все от психологии зависит, - рассказал Резник.
Встреча между сборными Украины и Франции состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени на «Парк де Пренс».