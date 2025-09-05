Украина – Франция: аналитики назвали фаворита матча отбора ЧМ-2026
Поединок вскоре начнется
10 минут назад
Фото - УАФ
5 сентября состоится игра первого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Франции.
Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Аналитики ведущей букмекерской конторы уже проанализировали шансы обеих команд на победу и определились с фаворитом. По их мнению – это сборная Франции.
Коэффициенты на поединок Украина – Франция
- Победа сборной Украины – 8.80
- Ничья – 4.70
- Победа сборной Франции – 1.40