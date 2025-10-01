Сборная Украины U-17 завершила первый отборочный матч к Евро-2026 вничью с Черногорией - 1:1. Хозяева поля вышли вперед на 27-й минуте. Нимани Кляевич точно пробил с дуги в угол ворот украинской команды.

Украина сравняла счет на 70-й минуте. Кирилл Сердюк воспользовался ошибкой в действиях голкипера и защитника и отправил мяч в сетку.

После первого тура сине-желтые делят вторую и третью позиции с Черногорией, а лидирует в группе Италия, которая разгромила Эстонию со счетом 8:1.

Чтобы выйти в Лигу А второго раунда, Украине необходимо занять одно из двух первых мест в группе.

Квалификация на Евро-2026 U-17. Первый этап. Первый тур

Черногория – Украина – 1:1

Голы: Кляевич, 27 – Сердюк, 70