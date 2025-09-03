Сборная Украины U-19 с поражения стартовала на турнире в Испании
Сине-жёлтые готовятся к отбору на Евро-2026
около 1 часа назад
Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии (0:2) в первом матче на товарищеском турнире в Испании.
Первый гол в наши ворота уже на десятой минуте провел Дивайн Мукаса, сыграв на добивании в штрафной площади.
На 62-й минуте точку в противостоянии поставил Шумайра Меука, который нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.
Отметим, что следующий матч в рамках турнира Украина проведет в субботу, 6 сентября, против Нидерландов. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к участию в квалификационном раунде Евро-2026 (U-19). Наша команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Минитурнир пройдет в ноябре в Албании.
Турнир среди юношеских сборных U-19
Англия U-19 – Украина U-19 – 2:0
Голы: Мукаса 10, Меука, 62.