Павел Василенко

Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии (0:2) в первом матче на товарищеском турнире в Испании.

Первый гол в наши ворота уже на десятой минуте провел Дивайн Мукаса, сыграв на добивании в штрафной площади.

На 62-й минуте точку в противостоянии поставил Шумайра Меука, который нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.

Отметим, что следующий матч в рамках турнира Украина проведет в субботу, 6 сентября, против Нидерландов. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к участию в квалификационном раунде Евро-2026 (U-19). Наша команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Минитурнир пройдет в ноябре в Албании.

Турнир среди юношеских сборных U-19

Англия U-19 – Украина U-19 – 2:0

Голы: Мукаса 10, Меука, 62.