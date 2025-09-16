Сборная Украины U-20 объявила заявку на чемпионат мира-2025
В основной список вошел 21 игрок
около 1 часа назад
Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко объявил список игроков, которые примут участие в ЧМ-2025, который состоится в Чили.
В основной реестр вошел 21 игрок из 18 клубов.
- Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркян Бакус (ЛНЗ).
- Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба — Металлист), 4. Николай Киричок (Карпаты), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
- Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты), 18. Богдан Бутко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец), 15. Ярослав Караман (Полесье).
- Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
ЧМ-2025 (U-20) пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в форуме примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее — по обычной схеме.
Расписание матчей сборной Украины в группе B
27.09. Южная Корея – Украина (23:00)
30.09. Панама – Украина (23:00)
03.10. Украина – Парагвай (23:00)