Сергей Стаднюк

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко мог перейти в Интер, однако «ириски» не приняли предложение в 30 миллионов евро. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Насколько я понимаю, Интер предлагал 30 миллионов евро за Миколенко. Но Эвертон серьёзно не рассматривал возможность продажи Миколенко. Они на него рассчитывают. Дай Бог, чтобы он восстановился и помог сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. Игорь Цыганик

Миколенко уже успел провести за Эвертон почти столько же матчей, как и за киевское Динамо: 124 против 132. В них украинец отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, Миколенко из-за травмы пропустил последние матчи «ирисок».