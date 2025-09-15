Защитник сборной Украины мог перейти в финалист Лиги чемпионов
Воспитаннику Динамо пришлось бы конкурировать с игроком «Скуадры Адзурры» Димарко
около 2 часов назад
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко мог перейти в Интер, однако «ириски» не приняли предложение в 30 миллионов евро. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.
Насколько я понимаю, Интер предлагал 30 миллионов евро за Миколенко. Но Эвертон серьёзно не рассматривал возможность продажи Миколенко.
Они на него рассчитывают. Дай Бог, чтобы он восстановился и помог сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.
Миколенко уже успел провести за Эвертон почти столько же матчей, как и за киевское Динамо: 124 против 132. В них украинец отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, Миколенко из-за травмы пропустил последние матчи «ирисок».
