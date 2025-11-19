Руководство Жироны, по данным испанского издания AS, без особого энтузиазма восприняло новость о том, что сборная Украины сыграет мартовские стыковые матчи за выход на ЧМ-2026.

Как сообщает источник, в этом сезоне клуб значительно зависит от Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, поэтому не горит желанием отпускать лидеров в напряженные поединки, которые могут отнять много сил и увеличить риск новых травм.

Ситуацию усложняет и то, что в составе Жироны шесть игроков регулярно вызываются в свои национальные команды, а зимой некоторых ждёт участие в Кубке Африки. На фоне такой кадровой нагрузки в каталонском клубе не особо обрадовались, что Украина вышла в стыковые матчи.

Особое беспокойство вызывает физическое состояние Виктора Цыганкова. Футболист нередко сталкивается с повреждениями и ранее тренер Мичел подчеркивал, что Виктору тяжело выдерживать плотный график матчей через каждые три дня без последствий для здоровья.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины выбыл на продолжительный срок.