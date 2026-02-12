Сегодня в Брюсселе состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27, матчи которого пройдут осенью этого года.

Начало жеребьевки запланировано на 19:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на официальных ресурсах УЕФА и на платформах Megogo.

Сборная Украины продолжит выступления в дивизионе B. По предварительному распределению сине-желтые попали во вторую корзину посева. Вместе с украинской командой там находятся Швейцария, Босния и Герцеговина и Австрия, так что с этими сборными наша команда на групповом этапе не сыграет.

Полный состав корзин:

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль

Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния

Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Матчи группового этапа пройдут с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланированы на март и июнь 2027 года.