В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная итогам второго года работы обновленной команды УАФ.

В ходе мероприятия Шевченко сделал сенсационное заявление, так как украинские футболисты больше не будут считаться легионерами в чемпионатах Франции, Испании, Германии и Нидерландов.

Отдельно продолжаются переговоры по статусу украинских игроков, выступающих в итальянской Серии А, чтобы определить их положение в местном чемпионате.