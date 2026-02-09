Шевченко сообщил важные новости для украинских легионеров
Президент УАФ проводит пресс-конференцию, посвящённую итогам двух лет работы
19 минут назад
В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола проходит пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная итогам второго года работы обновленной команды УАФ.
В ходе мероприятия Шевченко сделал сенсационное заявление, так как украинские футболисты больше не будут считаться легионерами в чемпионатах Франции, Испании, Германии и Нидерландов.
Отдельно продолжаются переговоры по статусу украинских игроков, выступающих в итальянской Серии А, чтобы определить их положение в местном чемпионате.
«Команда УАФ подготовила юридические документы и доказательную базу, чтобы объяснить чиновникам УЕФА, что в соответствии с нормами соглашения ассоциации Украины и ЕС, текущие правила носят признаки дискриминации.
На данный момент Испания, Франция, Германия, Нидерланды приняли наши аргументы - в этих странах украинцы не будут легионерами. Переговоры с другими ассоциациями продолжаются», – рассказал Шевченко.
