Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Японии спасла ничью в матче против Нидерландов. Поединок группы F завершился результативной ничьей — 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а все главные события развернулись уже после перерыва. На 51-й минуте Нидерланды вышли вперед благодаря голу Вирджила ван Дейка. Тем не менее, преимущество «оранжевых» держалось недолго: уже на 57-й минуте Кейто Накамура восстановил равновесие.

Вскоре нидерландцы снова повели в счете. На 64-й минуте Саммервилл отметился эффектным ударом и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Однако Япония не сдалась и в конце встречи смогла вырвать очко.

На 88-й минуте Дайти Камада, известный украинским болельщикам по матчам против Шахтера в составе Кристал Пэлас, ударом головой поразил ворота Нидерландов. Голкипер Барт Вербрюгген был близок к сейву, однако мяч все же оказался в сетке.

Таким образом, Нидерланды и Япония начали выступления на чемпионате мира-2026 с одного очка. Другой матч группы F между Швецией и Тунисом состоится позже.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Нидерланды – Япония 2:2

Голы: ван Дейк, 51, Саммервилл, 64 – Накамура, 57, Камада, 88

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хеке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тимбер, 70), Саммервилл (Копмейнерс, 70), Малин (Депай, 70), Гакпо (Бробби, 84).

Япония: Дзион Судзуки, Ватанабе (Томиясу, 75), Танигучи, Х. Ито, Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура, Кубо (Огава, 75), Маэда (Дзюня Ито, 66), Уэда (Шиогаи, 84).

Предупреждения: Саммервилл, Депай, ван де Вен