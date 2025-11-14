Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO пожаловался на судейство после поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4).

Я думаю, два ключевых момента. Первое, это пенальти в ворота Франции. Насколько я видел, игрок шел с открытой ногой. Как по мне, это пенальти. Но судья решил, как решил. Пенальти в наши ворота... Да, эти два момента – ключевые в игре.

Но я не считаю, что Франция во втором тайме создала очень много моментов, когда уже сказалась усталость на игроках. Мы очень дисциплинированно оборонялись и почти ничего не дали создать Франции. А во втором тайме, я полностью согласен, к сожалению, мы проиграли 0:4. Но у нас есть время и возможность все исправить.

Планировали больше атаковать, но нас заставил соперник обороняться очень низко. Думаю, во втором тайме мы тоже неплохо играли до пенальти. И я считаю, что вообще этот пенальти был в ворота Франции. Я смотрел – игрок шел с открытой ногой. На мой взгляд, это пенальти, но случилось то, что случилось. Сейчас очень важно восстановиться и готовиться очень серьезно к решающему матчу.

Я не думаю, что первый гол нас сломал. Вы имеете в виду пенальти в наши ворота? Да, когда пропускаешь... Но я считаю, что вообще скорость сборной Франции, она... В первом тайме мы действительно хорошо оборонялись, но во втором тайме уже была усталость. Было тяжело успевать за этими скоростными игроками.

При счете 0:1 я подсказал, потому что надо было забивать, чуть выше прессинговать. Я сказал двум центральным защитникам, чтобы они переключались на Шерки – чтобы они выдвигались, пытались помогать, если мы создаем высокий прессинг. В первом тайме мы больше перекрывали зоны, и, я считаю, очень крепко перекрывали. Но когда мы пропустили, нужно было реагировать.