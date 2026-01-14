Полузащитник мадридского Атлетико Конор Галлахер сделал еще один шаг к переходу в английский Тоттенхэм Хотспур. Футболист успешно прошел медицинское обследование, необходимое для завершения трансфера, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Конор Галлахер успешно прошел медицинское обследование в Тоттенхэме и подпишет контракт сроком на пять с половиной лет.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить около 40 миллионов евро за полноценный трансфер 25-летнего англичанина из испанского гранда.

В текущем сезоне испанской Примеры Галлахер провел 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету шесть матчей и один гол в Лиге чемпионов.