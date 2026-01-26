Эндрю Робертсон с высокой вероятностью останется в Ливерпуле. По данным The Times, мерсисайдский клуб сообщил Тоттенхему о том, что переход защитника в текущей ситуации невозможен.

Руководство Ливерпуля изучило предложение лондонцев, а также рассмотрело внутренние варианты замены шотландца, после чего решило прекратить переговоры.

Робертсон выступает за Ливерпуль с лета 2017 года, когда перебрался из Халл Сити за 9 миллионов евро. В сезоне 2025/26 защитник сыграл 21 матч во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.