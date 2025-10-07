Павел Василенко

Бывший форвард сборной Украины и ряда отечественных клубов Евгений Селезнев объяснил, почему закончил профессиональную карьеру.

«Трудно было завершать карьеру. Моя ошибка была в том, что я продолжал играть. Надо было раньше заканчивать. Проблема была не в физическом состоянии, я чувствовал себя хорошо. Но, вернувшись в Украину после Турции и Европы, увидел, что футбол изменился, хотя в то время я этого не понимал. Но есть как есть. Я искал тот Днепр, который был когда-то. Ту команду, тот коллектив. Даже пытался создавать его. Без этого нельзя в футболе. Я скажу так, что вкладывал свои деньги. Не скажу, что много, но немалые. Думаю, что те футболисты, которые это видели, мне благодарны», – рассказал Морозюк в интервью YouTube-каналу «Денис Бойко».

Селезнев в Украине выступал за киевский Арсенал, донецкий Шахтер, Днепр Колос (Ковалевка) и закарпатский Минай, а за рубежом играл за российскую Кубань, турецкие Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор, Бурсаспор и испанскую Малагу.

За национальную сборную Украины на его счету 11 мячей в 58 матчах.

Он завершил профессиональную карьеру игрока в 2023 году.