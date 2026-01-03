Сельта дома разгромила Валенсию
Команда из Виго заработала три очка
около 1 часа назад
Фото - ФК Сельта
Сельта начала новый 2026 год наилучшим образом, обыграв Валенсию со счетом 4:1 в матче 18-го тура Ла Лиги.
Таким образом, Сельта имеет четыре победы в последних шести матчах. Валенсия, наоборот, не имеет побед в последних пяти поединках.
На данный момент Сельта занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 26 очков. Валенсия находится на 17-й позиции с 16 баллами.
Ла Лига, 18-й тур
Сельта – Валенсия – 4:1
Голы: Иглесиас, 33 (пенальти), 59, Эль-Абделави, 83, Альварес, 90+4 – Пепелу, 70.
