Александр Сукманский

В матче чемпионата Испании Сельта на своем поле примет Реал. Команда из Виго подходит к встрече в отличной форме, имея серию из четырех побед во всех турнирах.

Благодаря двум подряд победам в Ла Лиге – над Мальоркой (2:0) и Жироной (2:1) – Сельта поднялась в топ-6 турнирной таблицы. Таким образом команда смогла преодолеть неудачный отрезок в начале года, когда не побеждала в чемпионате четыре матча подряд (две ничьи и два поражения).

Эти результаты позволили клубу из Виго впервые с сезона 2015/16 набрать не менее 40 очков после 26 туров чемпионата. Хотя в этом сезоне Сельта набрала больше очков в выездных матчах (23), чем на своем поле (17), 12 домашних баллов были набраны в последних пяти встречах в Виго (четыре победы и одно поражение). После игры с Реалом команду также ожидает матч 1/8 финала Лиги Европы против Лиона.

Реал подходит к поединку после поражения от Хетафе со счетом 0:1. Нереализованные моменты привели к тому, что мадридцы потерпели два поражения подряд в чемпионате – впервые с мая 2019 года. После этого результата команда отстает от лидера турнирной таблицы Барселоны на четыре очка.

Для мадридцев важно избежать новой неудачи, ведь третье подряд поражение в Ла Лиге стало бы худшей серией с октября 2018 года. В то же время надежду гостям дает их форма в выездных матчах: до поражения от Осасуны (1:2) команда не проигрывала на выезде в восьми подряд играх чемпионата, одержав пять побед и трижды сыграв вничью.

В первом круге Сельта смогла победить Реал, однако до этого мадридский клуб выиграл 11 очных встреч подряд. При этом Реал не проигрывает Сельте на ее поле в чемпионате с 2014 года, одержав десять побед и дважды сыграв вничью.

В нынешнем сезоне Сельта получила только одну красную карточку в Ла Лиге – это один из лучших показателей в лиге. В каждом из последних четырех домашних матчей команды голы забивались после 75-й минуты. Реал, в свою очередь, имеет наибольшее количество «сухих» матчей в чемпионате – 11.

В составе Сельты стоит отметить нападающего Феррана Ютглу, который отличился голом в матче с Жироной. Три из его последних пяти мячей были забиты после 55-й минуты. У Реала хорошую результативность демонстрирует Винисиус Жуниор – шесть голов в шести последних матчах. Также он трижды отличался в пяти последних встречах против Сельты.

Из-за травм Сельте не помогут Маркос Алонсо, Пабло Дуран и Карл Старфельт. В составе Реала из-за повреждений отсутствуют Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, а Альваро Каррерас, Дин Хейсен и Франко Мастантуоно пропустят матч из-за дисквалификаций.

