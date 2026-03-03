Шок на Бернабеу: Реал сенсационно проиграл Хетафе в чемпионате Испании
Единственный гол в матче забил Мартин Сатриано
14 минут назад
В матче 26-го тура Ла Лиги мадридский Реал на своем поле потерпел сенсационное поражение от Хетафе.
Судьбу встречи решил единственный гол Мартина Сатриано, забитый в конце первой половины игры.
Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин провел весь матч на скамье запасных.
В компенсированное время игра завершилась двумя удалениями: поле покинули Франко Мастантуоно (Реал) и Адриан Лисо (Хетафе).
Ла Лига, 26-й тур
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Гол: Сатриано, 39
Удаления: Мастантуоно, 90+5 – Лисо, 90+7
После этого поражения Реал (60 очков) остается на втором месте, однако отставание от лидера чемпионата, Барселоны, увеличилось до 4 пунктов. Хетафе с 32 баллами поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
