Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Уругвая не смогла победить Саудовскую Аравию. Матч закончился вничью — 1:1.

В первом тайме игра была достаточно равной, а Саудовская Аравия смогла неожиданно выйти вперед перед перерывом. На 41-й минуте Аль-Амри забил гол в раздевалку и шокировал фаворита встречи.

После перерыва картина игры существенно изменилась. Уругвай полностью перехватил инициативу и создал множество моментов у ворот соперника. Латиноамериканцы только за второй тайм нанесли 23 удара, однако реализовать свое преимущество смогли лишь один раз.

На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и спас Уругвай от поражения. Тем не менее, додавить Саудовскую Аравию команда так и не смогла.

После первого тура в группе H сложилась равная ситуация: Уругвай, Саудовская Аравия, Испания и Кабо-Верде имеют по одному очку.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Саудовская Аравия – Уругвай 1:1

Голы: Аль-Амри, 41 – Араухо, 80

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Харби (Аль-Хамдан 90), Аль-Тамбакти, Абдулхамид (Ладжами 90), Аль-Амри-Аль-Шамат (Аль-Бу-шайль 81), Канно, Аль-Хайбари, Аль-Давсари, Аль-Буракикан (Аль-Хаджи 90), Аль-Джувайр (Аль-Давсари 63)

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Винья (Санабрия 46), Бентанкур, Вальверде, Угарте (Де ла Крус 63), Араухо (Родригес 81), Нуньес (Каноббио 46), Виньяс (Агирре 90)

Предупреждение: Аль-Амри