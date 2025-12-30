Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассчитывает принять участие в январском Суперкубке Испании, который в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После завершения рождественской паузы 33-летний вратарь вернулся к полноценным тренировкам с основной командой и настроен как можно быстрее восстановить игровую практику. Несмотря на слухи о возможных изменениях в карьере, немецкий футболист по-прежнему связывает свое будущее с каталонским клубом.

Тер Штеген заинтересован в регулярных выступлениях и надеется получить игровое время в матчах Кубка Испании. Также он не исключает своего участия в поединках Суперкубка. При этом вратарь не рассматривает сценарии, при которых ему пришлось бы соглашаться на роль запасного, даже несмотря на интерес со стороны других клубов.

Источники подчеркивают, что позиция тер Штегена остается четкой и стабильной. Вратарь намерен полностью отработать действующий контракт с Барселоной и внимательно следит за развитием событий, не форсируя возможный уход.

Контракт Марка-Андре тер Штегена с Барселоной действителен до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация о потенциальной аренде вратаря в Жирону, однако сам футболист не проявляет готовности менять клуб без четких гарантий игрового времени. Также, главный тренер Жироны Мичел прокомментировал слухи о возможном переходе тер Штегена.