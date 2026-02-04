Сергей Разумовский

Французский полузащитник Н’Голо Канте в ближайшее время станет игроком Фенербахче. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, который уточняет, что 34-летний футболист уже сделал ключевые шаги для смены клуба и фактически закрыл вопрос со своим предыдущим местом работы.

По информации источника, Канте разорвал контракт с Аль-Иттихадом, после чего подписал долгосрочное соглашение с Фенербахче. Новый контракт рассчитан до 2028 года, то есть турецкий клуб делает ставку на опыт и авторитет француза не только как на краткосрочное укрепление, но и как на важную фигуру в команде на несколько сезонов вперед.

Отдельно подчеркивается, что при оформлении перехода возникали проблемы с документами, из-за которых сделка некоторое время оставалась под вопросом. Однако клубы смогли уладить формальности: после уточнений и согласований было получено разрешение от ФИФА, что помогло завершить процесс регистрации трансфера. Романо также подчеркивает, что Фенербахче был единственным вариантом, который действительно интересовал Канте — футболист хотел перейти именно туда, не рассматривая альтернативные предложения.

Стоит отметить, что ранее в медиа появлялись сообщения о возможном срыве перехода. На этом фоне звучала версия, что Фенербахче может подождать до лета и попытаться подписать хавбека уже как свободного агента, не тратя время и ресурсы на сложные согласования в середине сезона. Однако, судя по нынешним данным, стороны смогли договориться сейчас, не откладывая переход.

Канте присоединился к Аль-Иттихаду в июле 2023 года — тогда он перешел в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента после ухода из Челси. В текущем сезоне Н’Голо провел 22 матча на клубном уровне и отметился одним забитым мячом.