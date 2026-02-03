34-летний французский полузащитник Нголо Канте должен был перейти в Фенербахче и подписать контракт до 2028 года, а сумма трансфера оценивалась в 4 миллиона евро. Однако сделка сорвалась из-за того, что саудовский Аль-Иттихад не успел оформить необходимые документы в установленный срок.

В Фенербахче заявили, что со своей стороны выполнили все требования вовремя и корректно загрузили документы для регистрации трансфера. При этом завершить процедуру не удалось из-за ошибок со стороны Аль-Иттихада.

В официальном заявлении турецкий клуб отметил, что медицинское обследование футболиста было успешно проведено, однако саудовская сторона так и не завершила процесс регистрации без каких-либо объяснений. В Фенербахче подчеркнули, что понимают разочарование болельщиков, вызванное этой ситуацией, и заверили, что продолжат строить команду с прежней решимостью и дисциплиной в соответствии со своими спортивными задачами. В текущем сезоне Нголо Канте провел за Аль-Иттихад 26 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

На данный момент Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Следующий матч команда Доменико Тедеско проведет 5 февраля против Эрзурумспора в рамках Кубка Турции.