Павел Василенко

Наполи потерпел болезненное поражение в 19-м туре Серии А, не сумев одержать победу в домашнем матче против Вероны. Чемпионы Италии спасли ничью 2:2, хотя ход встречи мог закончиться для них значительно хуже.

Для Вероны поединок начался идеально. Уже на 16-й минуте гости открыли счет: Мартин Фрезе молниеносно завершил контратаку эффектным ударом пяткой. Еще через одиннадцать минут Верона шокировала стадион во второй раз – Гифт Орбан хладнокровно реализовал пенальти в ворота Вани Миленковича-Савича, сделав счет 2:0.

После перерыва Наполи добавил в скорости и агрессии. На 54-й минуте Ноа Ланг подал с углового, а Скотт Мактоминей точно замкнул навес, вернув хозяев в игру. Неаполитанцы поверили в камбэк и на 75-й минуте даже забили второй раз, но гол Расмуса Хойлунда был отменен из-за фола в атаке.

Тем не менее, давление Наполи все же дало результат. На 82-й минуте Джованни Ди Лоренцо удачно завершил прострел в штрафной площади, сравняв счет. Команда Антонио Конте избежала поражения, однако потеряла важные очки, которые могут стоить ей отставания от Интера и Милана в чемпионской гонке.

На данный момент Наполи занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 38 очками. Верона идет 18-й, имея в своем активе 13 баллов.

Серия А, 19-й тур

Наполи – Верона – 2:2

Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фрезе, 16, Орбан, 27 (пенальти).