Будущее Довбика в Роме: что думают в Италии о трансфере в Наполи
На Апеннинах градус сплетен не спадает
31 минуту назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Бывший игрок Наполи и Ромы Кармине Гаутьери прокомментировал потенциальный обмен нападающими между обоими клубами. Речь идет об Артеме Довбике и Лоренцо Лукке. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Возможно, Довбику нужна смена обстановки, хотя я не знаю, получит ли он много игрового времени в Неаполе. В любом случае, я думаю, что Роме это пойдет на пользу, - сказал Гаутьери.
В Роме высказались по поводу травмы Довбика, которую он получил в матче с Лечче.
