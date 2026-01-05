Конте оценил вероятность появления зимних новичков в Наполи
Для сохранения скудетто
около 2 часов назад
Антонио Конте / Фото - ФК Наполи
Главный тренер Наполи Антонио Конте после матча 18 тура Серии А против Лацио высказался о планах чемпиона Италии по трансферам. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Я не касаюсь этих тем, в прошлом году я сказал, чтобы не меняли много, и Кварацхелия был продан. То, в чем мы нуждаемся, видно всем, я должен быть тренером и оптимизировать ресурсы, которые мне дают, - подчеркнул Конте.
Конте оценил мощный старт Наполи в новом году.
Поделиться