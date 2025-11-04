Павел Василенко

Бывший капитан сборной Англии был посвящен в рыцари во время торжественной церемонии в Виндзорском замке, которую провел король Карл III.

Посвящение является признанием его выдающихся спортивных достижений и многолетней благотворительной деятельности. После церемонии 50-летний Дэвид Бекхэм не скрывал эмоций:

«Я не мог бы гордиться больше. Люди знают, что я патриот. Я люблю свою страну и всегда подчеркивал, что монархия имеет большое значение для моей семьи», – сказал Бекхэм.

В течение блестящей карьеры он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и ПСЖ, выиграв Лигу чемпионов 1999 года с МЮ. Как капитан национальной сборной Англии с 2000 по 2006 год, Бекхэм провел 115 матчей и представлял страну на трех чемпионатах мира и двух Евро.

После завершения карьеры он остался в футболе – стал совладельцем клубов Интер Майами и Солфорд Сити.

Кроме спорта, Бекхэм более 20 лет сотрудничает с ЮНИСЕФ и активно поддерживает образовательные инициативы короля Карла III. Его вклад в подготовку Лондона к Олимпийским играм 2012 года также отмечался британскими СМИ.

Еще в 2003 году королева Елизавета II наградила его Орденом Британской империи, а теперь – высшая честь: титул сэра.

Отныне Бекхэм официально присоединился к элитному кругу британских рыцарей – символов чести, служения и вдохновения для нации.