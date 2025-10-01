Бекхэм пророчит английскому клубу роль темной лошадки в Лиге чемпионов
После годичного перерыва
около 2 часов назад
Дэвид Бекхэм / Фото - Getty Images
Экс-капитан Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал команду, которая станет открытием текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Его слова приводит CBS.
Многие уже списали Ньюкасл со счетов в нынешней Лиге чемпионов. Но я считаю, что сороки - хорошая команда, там есть несколько классных футболистов. Это уже сыгранный коллектив. Этот клуб удивит людей в ЛЧ, - сказал Бекхэм.
Барселона – ПСЖ, старт Украины в отборе на Евро. Трансляции матчей 1 октября.