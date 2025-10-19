Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед? Ему сделали серьёзное предложение
Известны подробности
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может снова оказаться в Манчестер Юнайтед.
Согласно сообщению DPA, группа инвесторов из ОАЭ обратилась к легенде клуба с просьбой поддержать их предложение по покупке контрольного пакета акций у семьи Глейзеров.
Несмотря на приход Джима Рэтклиффа в 2024 году, ситуация в Манчестер Юнайтед не изменилась, и болельщики все больше давят на нынешних владельцев.
Бекхэм, который уже имеет доли в Интер Майами и Солфорде, неоднократно критиковал Глейзеров и призывал их продать клуб.
Теперь он может стать ключевой фигурой в смене владельцев Манчестер Юнайтед — и, возможно, вернуться в клуб, где началась его легенда.